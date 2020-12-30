Эксперты оценили рост онлайн-платежей в 2020 году в России

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В январе 2020 года жители России провели 22,9 млн онлайн-платежей, в ноябре — 32 млн, что на 40% больше, говорится в исследовании «Мир Plat.form».
Эксперты оценили рост онлайн-платежей в 2020 году в России
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, самый заметный рост пришёлся на время весеннего локдауна — в июле число транзакций в интернете выросло до 31,4 млн. Как отметили в Национальной системе платёжных карт, за время карантина доставка и онлайн-оплата вошли у граждан в привычку.

В свою очередь, в MasterCard заявили, что весной 45% россиян стали чаще заказывать товары в интернете.

«Почти каждый третий респондент в России (27%) увеличил расходы на онлайн-досуг. За период самоизоляции примерно на треть (28%) выросло количество россиян, приобретающих товары в интернете», — сказали в компании.

По данным ВТБ, в ноябре граждане увеличили объём онлайн-платежей по сравнению с январём в 2,2 раза, число транзакций в интернете — в 1,8 раза. Вице-президент ВТБ Алексей Киричек отметил, что в 2020 году впервые в России доля операций по снятию наличных составила менее 50%, а операции по картам оказались больше 50%.

С начала года сумма онлайн-покупок по картам клиентов «Тинькофф» выросла примерно на 80%, средний рост за месяц составлял 6,5%, сообщили в банке.

Количество онлайн-платежей с января по ноябрь в Ак Барс Банке увеличилось на 22%, в Почта Банке — на 30%, в Сбербанке, ПСБ и СКБ-Банке — в 1,5 раза, в ОТП Банке — в четыре раза, рассказали в кредитных организациях.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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