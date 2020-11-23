Эксперт оценил перспективы банковского сектора в России в 2021 году

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Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.
Эксперт оценил перспективы банковского сектора в России в 2021 году
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он выразил мнение, что вряд ли сбудется прогноз об отзыве лицензий у 30—35 банков.

«Потому что в настоящее время банковский сектор перешёл к консолидации и ушёл от такого активного отзыва лицензии у участников рынка. Это осталось в прошлом. Руководство тех банков, которые не видят перспектив дальнейшего развития, само идёт по пути добровольного отказа от лицензий», — сказал эксперт.

Как отметил Бадалов, те, кто ищет какие-то варианты дальнейшего существования, видят их в слиянии с другими участниками рынка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что банки стали реже одобрять заявки на получение кредитных карт в России.

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