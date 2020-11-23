Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России в 2021 году

До 35 банков в России могут лишиться лицензий в течение 2021 года, следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Значение индекса (здоровья банковского сектора. — RT) на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчётной базы индекса) на горизонте ближайших четырёх кварталов находятся в зоне повышенного риска», — приводит данные ТАСС.

По мнению аналитиков, в банковском секторе продолжается стагнация, у наиболее уязвимых банков не наблюдается повышения устойчивости.

«Текущий запас прочности российских банков остаётся под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018—2019 годов откладывается не менее чем на год», — продолжают эксперты.

Исследование показало, что почти 26% кредитных организаций потерпели убытки за последние 12 месяцев, у 36% банков снизился регулятивный капитал.

«С учётом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражён в отчётности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года», — предупреждают аналитики.

Только за период с января по сентябрь 50% банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% — отток средств предприятий со счетов, говорится в материале.

В марте эксперты заявили о попадании 38 российских банков в группу риска.

Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU выразил мнение, что дефолт может грозить частным кредитным организациям.