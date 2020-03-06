Эксперты заявили о попадании 38 российских банков в группу риска

Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства.

Рейтинговое агентство учитывало в своём исследовании 402 банка, которые раскрывают отчётность на сайте Центрального банка России.

По его данным, в течение ближайших 12 месяцев дефолт может грозить 9,5% действующих банков.

При этом названия банков не приводятся.

Указывается, что большую часть списка в группе риска занимают банки без определённой бизнес-модели. По данным экспертов, проблемные банки сосредоточены в Московском регионе.

Ранее в МВД России сообщили, что количество подделок банковских карт в России увеличилось в 2019 году на 57,2%.