Жилищная распродажа: в 2020 году Россия установила рекорд по выдаче ипотечных займов

В 2020 году объём выданных в России ипотечных кредитов установил исторический рекорд и достиг 4,3 трлн рублей. Эксперты связывают это с падением рыночных ставок благодаря политике Центробанка и запуску программы льготного жилищного кредитования под 6,5% годовых. Как отмечают специалисты, ажиотажный спрос на недвижимость поддержал строительную отрасль в период пандемии, но привёл к удорожанию квадратного метра. Впрочем, аналитики не исключают, что в ближайшее время цены на жильё в России стабилизируются, а во второй половине 2021 года начнут снижаться.

В 2020 году российские банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей. Объём предоставленных россиянам жилищных займов стал максимальным за всё время наблюдений. Об этом говорится в отчёте аналитического центра «ДОМ.РФ».

По сравнению с 2019 годом ипотечное кредитование в России выросло на 35% в количественном и на 50% в денежном выражении. Как отмечают авторы исследования, одной из причин наблюдаемой динамики стало снижение кредитных ставок за счёт политики Центробанка. Банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В 2020 году Банк России снизил процент заимствований с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период.

В результате, по последним данным ЦБ, с января по ноябрь средняя ставка по ипотеке в стране опустилась с 9 до 7,38% годовых. Согласно подсчётам «ДОМ.РФ», на вторичном рынке показатель снизился с 9,3 до 8,1%. При этом ставки по кредитам на покупку жилья в новостройках показали более серьёзное падение и сократились с 8,3 до 5,9% годовых.

Помимо действий Центробанка, позитивное влияние на российский рынок жилищного кредитования оказал запуск программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Как отмечают специалисты «ДОМ.РФ», в рамках инициативы банки выдали 345,6 тыс. займов на сумму более 1 трлн рублей.

Напомним, в апреле 2020 года россияне получили возможность оформить ипотечный кредит по льготной ставке 6,5% годовых. Изначально инициатива была рассчитана на полгода, но правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. По условиям программы получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

«Как ожидается, в результате действия программы уже к концу первой половины 2021 года будет введено дополнительно 30 млн кв. м жилья — и ещё около 350 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия», — подчеркнул в разговоре с RT председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

РИА Новости

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Как отмечают эксперты, запуск программы льготной ипотеки также позволил ускорить восстановление строительной отрасли от последствий пандемии коронавируса. Так, с января по ноябрь 2020 года в России было введено 64,4 млн кв. м жилья — на 1,4% выше, чем за аналогичный период 2019-го.

«Спрос на недвижимость в период пандемии дал стимул строительному рынку России, и застройщики смогли не только увеличить темпы строительства и ввода жилья, но и дать дополнительные рабочие места тем, кто в них нуждался. При этом поддержку получили и смежные отрасли, что позитивно сказалось на экономике в целом», — объяснил RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

С оглядкой на ставки

По мнению аналитиков, в 2021 году динамика российского ипотечного рынка по-прежнему будет во многом зависеть от действий Центробанка. Так, специалисты не исключают, что регулятор может вновь снизить процентную ставку.

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«В своих решениях по ставке ЦБ всегда ориентируется на уровень инфляции. В I квартале 2021 года темпы роста потребительских цен в России могут временно ускориться до 5,3—5,5%. Однако после этого инфляция начнёт сползать вниз. В такой ситуации допускаю незначительное снижение ставки к концу года — до 7% годовых», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Помимо удешевления ипотеки, снижение ключевой ставки ЦБ приводит к падению доходности банковских вкладов. Так, согласно оценке регулятора, в 2020 году максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с 6 до 4,48% годовых. В этих условия россияне стали чаще вкладывать сбережения в недвижимость. Об этом в интервью RT рассказал управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

«В 2020 году инвестиционный спрос на жильё превысил показатель 2019-го почти на 20%. Россияне начали перекладывать деньги в квадратные метры, поскольку держать сбережения на счетах в банках стало менее выгодно», — пояснил эксперт.

Внимание к ценам

По оценке специалистов «ДОМ.РФ», беспрецедентный рост объёмов выдачи жилищных займов не привёл к образованию пузыря в отрасли. Так, в настоящий момент ипотека остаётся «наиболее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц», уверены авторы исследования.

В то же время ажиотажный спрос на недвижимость привёл к заметному росту цен на жильё в России. Как отметил Артём Лютик, в 2020 году стоимость квартир выросла примерно на 10—12%. При этом, по словам аналитика, дополнительным фактором повышения цен на рынке недвижимости стало удорожание металлоконструкций и сопутствующих материалов.

«Сейчас государство берёт под контроль стоимость продукции на рынке металла, а потому можно ожидать, что в 2021 году рост цен на недвижимость в стране уже не будет настолько серьёзным и удержится в рамках инфляции», — считает специалист.

Также ограничить рост цен позволит завершение программы льготной ипотеки, уверен Василий Карпунин. По его словам, сейчас дешёвые займы стимулируют россиян активнее вкладывать деньги в недвижимость, а застройщиков — возводить больше объектов. Ожидаемое прекращение выдачи субсидируемых займов в июле приведёт к ослаблению спроса, в то время как предложение на рынке всё ещё будет оставаться высоким, полагает аналитик.

«В результате цены, скорее всего, не только перестанут расти, но и начнут постепенно снижаться уже во второй половине 2021 года. Девелоперы будут проводить акции, чтобы быстрее реализовать построенные дома и вернуть затраченные средства», — заключил Карпунин.