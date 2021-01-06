Новая планка: как в России могут измениться ставки по ипотеке в 2021 году

В 2021 году средняя ставка по ипотеке в России может опуститься ниже отметки 7% годовых, полагают опрошенные RT эксперты. По мнению специалистов, это станет возможным в случае дальнейшего смягчения Центробанком монетарной политики, а также за счёт действия программы льготного жилищного кредитования. При этом специалисты не ожидают такого же ажиотажного роста цен на недвижимость, как в 2020 году. Более того, уже во второй половине 2021-го стоимость жилья в стране может начать снижаться, не исключают аналитики.

В 2020 году средняя рыночная ставка по ипотеке в России впервые за всё время наблюдений опустилась ниже 8% годовых. Показатель уверенно снижался в течение первой половины года и в августе достигал отметки 7,17%. Впрочем, осенью значение незначительно выросло и стабилизировалось вблизи 7,3%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Опрошенные RT эксперты считают, что в 2021 году ипотечные ставки могут возобновить снижение, а средний показатель по стране способен опуститься ниже 7% годовых. По мнению основателя компании «Баланс-Платформа» Левана Назарова, определяющим фактором для рынка жилищного кредитования станет политика Банка России.

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Напомним, традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В 2020 году Центробанк снизил процент заимствований до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых), а в 2021-м может вновь опустить показатель.

«Есть вероятность, что в этом году регулятор продолжит мягкую кредитно-денежную политику для стимулирования потребительского спроса и оперативного восстановления экономики. В результате, по нашим прогнозам, ключевая ставка может опуститься до 4% годовых», — считает Назаров.

Отметим, что, помимо удешевления кредитов, действия ЦБ приводят и к снижению доходности банковских вкладов. Согласно данным регулятора, в 2020 году максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с 6% до 4,5% годовых.

На этом фоне россияне стали чаще вкладывать сбережения в недвижимость, рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Держать деньги на счетах становится всё менее выгодно, и граждане стали перекладывать сбережения в квадратные метры. В 2021 году тенденция продолжится, а банки, пытаясь привлечь новых клиентов, начнут снижать ставки по ипотечным кредитам. В этих условиях не исключено, что уже во втором полугодии финансовые организации начнут выдавать жилищные займы населению под 6,25% годовых», — считает Радченко.

Дополнительное давление на средние рыночные ставки по-прежнему будет оказывать высокая популярность программы льготной ипотеки. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«На долю льготных кредитов приходится порядка 80—90% всех выдаваемых в стране жилищных займов на покупку квартир в новостройках. Десятки тысяч россиян уже успели воспользоваться программой, и у многих всё ещё есть время на то, чтобы улучшить жилищные условия», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в апреле 2020 года россияне получили возможность оформить ипотечный кредит по льготной ставке 6,5% годовых. Изначально инициатива была рассчитана на полгода, но правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. По условиям программы, получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

АГН «Москва»

Как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, в перспективе правительство планирует добиться снижения средней ставки по ипотеке в стране до 6% годовых. При этом в кабмине допускают и более существенное сокращение показателя.

«На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной, то ипотека у нас должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4—5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — заявил Хуснуллин 2 декабря на правительственном часе в Совете Федерации.

Ценовые перспективы

Как отмечают экономисты, снижение ставок по ипотеке и запуск программы льготного кредитования привели к ажиотажному спросу на недвижимость в России. По предварительной оценке агентства «ДОМ.РФ», всего в 2020 году банки выдали 1,7 млн жилищных займов на 4,2 трлн рублей. Объём предоставленных кредитов стал максимальным за всё время наблюдений.

Вместе с тем рекордный рост ипотечного рынка обернулся ростом цен на жильё. Как подсчитали специалисты «Авито Недвижимость», в 2020 году цена на квартиры в новостройках выросла почти на 18,6%, а в категории вторичного жилья — на 7,7%.

«В новом году мы ожидаем замедления темпов роста цен. На первичном рынке стоимость жилья вырастет максимум на 7%, а на вторичном увеличение показателя будет сопоставимо с уровнем инфляции», — рассказал RT руководитель направления первичной недвижимости «Авто Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Ограничить рост цен позволит завершение программы льготной ипотеки, считает Василий Карпунин. По его словам, в настоящий момент дешёвые займы стимулируют россиян активнее вкладывать деньги в недвижимость, а застройщиков — возводить больше объектов. Прекращение выдачи субсидируемых займов приведёт к ослаблению спроса, в то время как предложение на рынке всё ещё будет оставаться высоким.

«В результате цены, скорее всего, не только перестанут расти, но и начнут постепенно снижаться уже во второй половине 2021 года. Девелоперы будут вынуждены делать скидки, чтобы быстрее реализовать построенные дома и вернуть затраченные деньги в оборот», — заключил Карпунин.