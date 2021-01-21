Розничное равновесие: Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать рост цен на картофель, яйца и макароны

Министерство сельского хозяйства России поручило регионам контролировать цены производителей на ряд продуктов питания, включая картофель, яйца и макароны, чтобы избежать их необоснованного удорожания. Как отметили в ведомстве, стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке также должны одобренные правительством меры. Речь идёт о введении ограничений на экспорт, а также о предоставлении финансовой помощи участникам рынка. По мнению экспертов, действия властей должны уменьшить нагрузку на производителей продовольствия и привести к снижению цен на товары в рознице.

Министерство сельского хозяйства России поручило региональным властям обсудить с производителями формирование цен на ряд продуктов питания. Об этом в четверг, 21 января, RT сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минсельхозе, вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе. Участники встречи отметили, что удорожание отдельных категорий товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов. При этом в министерстве не видят оснований для резкого роста стоимости товаров и считают достаточными принятые правительством меры по стабилизации цен.

Напомним, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на заметное удорожание социально значимых продуктов — сахара, подсолнечного масла, муки и хлебобулочных изделий. В результате уже через неделю кабмин подготовил ряд мер по борьбе с ростом цен.

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Так, правительство инициировало подписание соглашений между розничными сетями и производителями подсолнечного масла и сахара. Договорённости предусматривают снижение оптовых цен для магазинов и ограничение предельной розничной стоимости на эти товары для потребителей.

Кроме того, власти разработали законопроект, позволяющий кабмину при определённых условиях вводить ценовое регулирование. 30 декабря документ подписал Владимир Путин.

Действия властей позволили оперативно сдержать рост стоимости необходимых для повседневной жизни россиян товаров. Такое мнение в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Меры помогли не допустить снижения качества жизни россиян в сложный период выхода из кризиса, связанного с пандемией COVID-19. При этом предприятия также получили от властей преференции, которые позволят в будущем увеличить объёмы производства товаров. Это, в свою очередь, приведёт к росту конкуренции на рынке и, как следствие, дальнейшему снижению цен на товары в рознице», — считает эксперт.

Помимо этого, для защиты внутреннего продовольственного рынка правительство России решило ввести пошлины на экспорт масличных и зерновых. Как полагают в Минсельхозе, такое решение позволит обеспечить предприятия животноводства и переработки доступным сырьём и кормами, а также сдержать рост цен на конечную продукцию.

«Прорабатывается вопрос о направлении средств, полученных государством от введения пошлины на экспорт зерна, на поддержку предприятий растениеводства», — пояснили в министерстве.

С начала года в России начала действовать вывозная пошлина на семена подсолнечника в размере 30%, но не менее €165 за тонну. Также с 15 февраля по 30 июня будет работать механизм квотирования экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи в размере 17,5 млн тонн. На этот же период будет введена вывозная пошлина на пшеницу в размере €25 за тонну.

«Введение пошлин должно ограничить желание производителей продавать большие объёмы зерна за границу, что ранее приводило к нехватке товара внутри страны и росту цен. Помимо этого, с введением квотирования экспорта пшеницы, цены на неё поползут вниз, так как производителям не будет смысла хранить большие запасы», — рассказал RT управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

АГН «Москва»

© Никеричев Андрей

Позитивное влияние на продовольственный рынок должны оказать меры поддержки хлебопекарной и мукомольной промышленности, считают эксперты. В конце 2020 года кабмин выделил на эти цели 4,7 млрд рублей. По мнению специалистов Минсельхоза, финансовая помощь позволит дополнительно снизить цены на готовую продукцию, в том числе макаронные изделия.

Более того, в ближайшее время правительство направит ещё более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом 21 января завил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции. Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен», — сказал Мишустин.

Как полагает Павел Сигал, цены начнут корректироваться уже к лету 2021 года. По его словам, за счёт увеличения посевных площадей и благоприятных погодных условий фермеры соберут больше пшеницы, чем в 2020 году.