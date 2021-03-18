Морозный фактор: Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) обновило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году. По оценке организации, глобальное потребление энергосырья увеличится на 5,5 млн баррелей в сутки вместо ожидавшихся ранее 5,4 млн. Позитивную динамику специалисты связывают с растущим спросом на углеводороды в Европе, США и Азии на фоне холодной погоды, а также с ускоренным восстановлением промышленности в Индии и Китае. В то же время предложение нефти в мире по-прежнему остаётся сдержанным за счёт действия сделки ОПЕК+ и падения добычи в США. На этом фоне аналитики прогнозируют сохранение нефтяных котировок на высоком уровне, что, по их мнению, должно позитивно сказаться на состоянии российского бюджета.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году. Как следует из опубликованного в среду, 17 марта, доклада организации, по итогам текущего года потребление энергосырья в мире увеличится на 5,5 млн баррелей в сутки — до 96,5 млн баррелей в день.

Отметим, что ещё в феврале аналитики МЭА прогнозировали более сдержанное повышение мирового спроса на нефть в 2021 году — вблизи 5,4 млн баррелей в сутки. Впрочем, на фоне ухудшения погодных условий в ряде регионов мира специалисты агентства улучшили свою оценку.

«Потребление нефти в I квартале 2021 года, по-видимому, будет немного выше ожидаемого в связи с холодами в Северной Азии, Европе и США», — говорится в отчёте МЭА.

По словам специалистов, холодная погода традиционно приводит к повышенному расходу электроэнергии. В этих условиях во многих странах начинает активнее расти спрос на нефтепродукты, уголь и газ.

«В отличие от государств СНГ, где свет и горячая вода зачастую являются частями одной системы, основанной на паровых турбинах, в Европе, например, отсутствует централизованное отопление. Поэтому в странах ЕС отопление осуществляется путём нагревания бойлеров с помощью электричества. А для обогрева и освещения помещений требуется больше энергоресурсов», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

По его мнению, наблюдаемый рост мирового спроса на нефть отчасти связан и с быстрым восстановлением промышленных мощностей в странах Азии. В первую очередь речь идёт об Индии и Китае.

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«Оба государства являются важнейшими центрами глобальной промышленности. По потреблению нефти в мире они занимают лидирующие позиции и суммарно превосходят США. На данный момент мы видим, что и в Индии, и в Китае пандемия коронавируса идёт на спад, а экономики восстанавливаются быстрее, чем на Западе», — добавил Маслов.

Как полагает специалист, по мере возвращения экономик других стран к докризисным показателям глобальное потребление углеводородов продолжит расти. В этих условиях мировые цены на нефть будут оставаться на относительно высоком уровне, считает аналитик.

При этом даже в случае очередного обострения пандемии коронавируса и роста неопределённости в мировой экономике поддержку нефтяным ценам может оказать выполнение сделки ОПЕК+. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичёва.

Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Своими действиями страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. Такая политика участников альянса призвана удержать нефтяные цены от новых обвалов.

Помимо усилий стран ОПЕК+, в 2021 году определённое давление на мировое предложение нефти может оказать спад производства сырья в США. По оценке МЭА, в результате февральских морозов нефтедобыча в Соединённых Штатах по итогам года сократится на 180 тыс. баррелей в сутки.

«Производители в Техасе, южном штате, не были готовы к столь резкому похолоданию. Заморозки привели к остановке работы скважин. Вода замёрзла, газ в трубопроводах загустел, водопроводы лопнули, электроэнергия перестала поступать в дома, так как произошёл резкий рост потребления и станции вышли из строя. Таким образом, коллапс производства привёл к его сокращению», — пояснила Оксана Лукичёва.

Аномальное похолодание в Техасе, США

Reuters

© Bronte Wittpenn/Austin American-Statesman/USA Today Network

Как предположила Лукичёва, до конца 2021 года мировые цены на нефть будут оставаться в диапазоне $60—65 за баррель. В свою очередь, такое положение дел должно позитивно сказаться на состоянии бюджета России, уверены специалисты. Так, по словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, в результате относительно высокой стоимости энергосырья доходы российской казны могут превысить доходы уже в текущем году.

«Мы полагаем, что в этих условиях российский бюджет может быть исполнен с профицитом в 2021 году. При этом дополнительные нефтегазовые доходы по большей части будут пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) за счёт действия бюджетного правила», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как ранее подсчитали в Минфине, при сохранении текущих нефтяных котировок объём дополнительных поступлений в ФНБ по итогам текущего года может составить 2 трлн рублей.