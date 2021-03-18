Морозный фактор: Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

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Владислав Иванов
Международное энергетическое агентство (МЭА) обновило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году. По оценке организации, глобальное потребление энергосырья увеличится на 5,5 млн баррелей в сутки вместо ожидавшихся ранее 5,4 млн. Позитивную динамику специалисты связывают с растущим спросом на углеводороды в Европе, США и Азии на фоне холодной погоды, а также с ускоренным восстановлением промышленности в Индии и Китае. В то же время предложение нефти в мире по-прежнему остаётся сдержанным за счёт действия сделки ОПЕК+ и падения добычи в США. На этом фоне аналитики прогнозируют сохранение нефтяных котировок на высоком уровне, что, по их мнению, должно позитивно сказаться на состоянии российского бюджета.
Морозный фактор: Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году
  • © Damian Gillie/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году. Как следует из опубликованного в среду, 17 марта, доклада организации, по итогам текущего года потребление энергосырья в мире увеличится на 5,5 млн баррелей в сутки — до 96,5 млн баррелей в день.

Отметим, что ещё в феврале аналитики МЭА прогнозировали более сдержанное повышение мирового спроса на нефть в 2021 году — вблизи 5,4 млн баррелей в сутки. Впрочем, на фоне ухудшения погодных условий в ряде регионов мира специалисты агентства улучшили свою оценку.

«Потребление нефти в I квартале 2021 года, по-видимому, будет немного выше ожидаемого в связи с холодами в Северной Азии, Европе и США», — говорится в отчёте МЭА.

По словам специалистов, холодная погода традиционно приводит к повышенному расходу электроэнергии. В этих условиях во многих странах начинает активнее расти спрос на нефтепродукты, уголь и газ.

«В отличие от государств СНГ, где свет и горячая вода зачастую являются частями одной системы, основанной на паровых турбинах, в Европе, например, отсутствует централизованное отопление. Поэтому в странах ЕС отопление осуществляется путём нагревания бойлеров с помощью электричества. А для обогрева и освещения помещений требуется больше энергоресурсов», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

По его мнению, наблюдаемый рост мирового спроса на нефть отчасти связан и с быстрым восстановлением промышленных мощностей в странах Азии. В первую очередь речь идёт об Индии и Китае.

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«Оба государства являются важнейшими центрами глобальной промышленности. По потреблению нефти в мире они занимают лидирующие позиции и суммарно превосходят США. На данный момент мы видим, что и в Индии, и в Китае пандемия коронавируса идёт на спад, а экономики восстанавливаются быстрее, чем на Западе», — добавил Маслов.

Как полагает специалист, по мере возвращения экономик других стран к докризисным показателям глобальное потребление углеводородов продолжит расти. В этих условиях мировые цены на нефть будут оставаться на относительно высоком уровне, считает аналитик.

При этом даже в случае очередного обострения пандемии коронавируса и роста неопределённости в мировой экономике поддержку нефтяным ценам может оказать выполнение сделки ОПЕК+. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичёва.

Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Своими действиями страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. Такая политика участников альянса призвана удержать нефтяные цены от новых обвалов.

Помимо усилий стран ОПЕК+, в 2021 году определённое давление на мировое предложение нефти может оказать спад производства сырья в США. По оценке МЭА, в результате февральских морозов нефтедобыча в Соединённых Штатах по итогам года сократится на 180 тыс. баррелей в сутки.

«Производители в Техасе, южном штате, не были готовы к столь резкому похолоданию. Заморозки привели к остановке работы скважин. Вода замёрзла, газ в трубопроводах загустел, водопроводы лопнули, электроэнергия перестала поступать в дома, так как произошёл резкий рост потребления и станции вышли из строя. Таким образом, коллапс производства привёл к его сокращению», — пояснила Оксана Лукичёва.

  • Аномальное похолодание в Техасе, США
  • Reuters
  • © Bronte Wittpenn/Austin American-Statesman/USA Today Network

Как предположила Лукичёва, до конца 2021 года мировые цены на нефть будут оставаться в диапазоне $60—65 за баррель. В свою очередь, такое положение дел должно позитивно сказаться на состоянии бюджета России, уверены специалисты. Так, по словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, в результате относительно высокой стоимости энергосырья доходы российской казны могут превысить доходы уже в текущем году.

«Мы полагаем, что в этих условиях российский бюджет может быть исполнен с профицитом в 2021 году. При этом дополнительные нефтегазовые доходы по большей части будут пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) за счёт действия бюджетного правила», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как ранее подсчитали в Минфине, при сохранении текущих нефтяных котировок объём дополнительных поступлений в ФНБ по итогам текущего года может составить 2 трлн рублей.

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