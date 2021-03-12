На волне оптимизма: индекс Мосбиржи достиг максимальных значений с 1997 года

В пятницу, 12 марта, российский фондовый рынок установил рекорд. В ходе торгов индекс Мосбиржи впервые за 24 года превысил отметку 3539 пунктов. Опрошенные RT эксперты связывают это с позитивными настроениями мировых инвесторов, а также с высокими ценами на нефть. Более того, в пользу удорожания российских ценных бумаг сыграла и положительная отчётность национальных компаний. Как отмечают аналитики, бизнес пережил пандемию коронавируса лучше, чем предполагалось ранее. При этом специалисты указывают на растущий интерес россиян к торговле акциями и облигациями.

В пятницу, 12 марта, индекс Мосбиржи достиг максимального уровня за всё время наблюдений (с 1997 года). В ходе торгов ключевой индикатор фондового рынка России поднимался на 0,9% и впервые превышал отметку 3539 пунктов.

Приток денег в российские ценные бумаги усилился на фоне общего оптимизма мировых инвесторов. Об этом в интервью RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По его словам, игроки глобального фондового рынка позитивно отреагировали на одобрение новых экономических стимулов в США. Так, накануне президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал пакет мер финансовой помощи американской экономике на сумму $1,9 трлн.

Как пояснил Коган, ранее инвесторов настораживало, что американский рынок ценных бумаг растёт быстрее, чем восстанавливается экономика США от последствий пандемии COVID-19. На этом фоне многие игроки опасались перегрева на торговых площадках Штатов и последующего обвала фондовых котировок. Такое положение дел могло спровоцировать цепную реакцию и привести к падению стоимости ценных бумаг по всему миру.

«Вместе с тем новый пакет стимулов создаёт предпосылки для ускорения роста ВВП США. Это должно смягчить все опасения по поводу перегрева американского рынка акций. На этом фоне другие рынки, включая российский, по-прежнему будут оставаться на траектории роста», — добавил Коган.

По его словам, дополнительную поддержку фондовому рынку России оказывают высокие цены на нефть. С начала 2021 года сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало почти на треть и сейчас торгуется в диапазоне $69—70 за баррель. При этом ещё на торгах 8 марта котировки ненадолго поднимались выше $71 за баррель. Это произошло впервые с января 2020 года.

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«Российский рынок ценных бумаг в значительной степени зависит от положения дел в нефтяной отрасли. Благодаря последним решениям ОПЕК+ созданы все условия для сохранения благоприятной ситуации с ценами на нефть по крайней мере в марте — апреле», — пояснил эксперт.

4 марта страны — участницы соглашения ОПЕК+ решили оставить условия сделки практически без изменений. Так, в апреле Саудовская Аравия продолжит снижать нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан смогут незначительно увеличить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в день соответственно.

Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По мнению специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

Помимо этого, позитивное влияние на динамику российского рынка ценных бумаг оказала отчётность национальных компаний за 2020 год. Таким мнением с RT поделилась руководитель отдела анализа акций ГК «ФИНАМ» Наталья Малых.

«Интерес инвесторов к акциям поддерживается неплохими годовыми отчётами по прибыли — компании пережили кризис лучше, чем ожидалось. Соответственно, открываются неплохие перспективы по дивидендам в этом сезоне», — отметила эксперт.

Как полагает Михаил Коган, в ближайшие месяцы на мировом фондовом рынке может произойти временная коррекция, которая затронет и котировки российских ценных бумаг. Впрочем, после этого биржевые показатели возобновят рост, уверен эксперт. Так, по его мнению, при отсутствии геополитических рисков до конца 2021 года индекс Мосбиржи может достигнуть 4000 пунктов.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Как отмечают опрошенные RT эксперты, долгосрочную поддержку национальному фондовому рынку оказывает растущий приток россиян на Мосбиржу. Так, по итогам февраля число зарегистрированных на торговой площадке граждан увеличилось на 883 тыс. человек и достигло 10,3 млн человек — максимального уровня за всю историю.

По словам Натальи Малых, интерес населения к фондовому рынку во многом связан с более высокой доходностью ценных бумаг по сравнению с банковскими вкладами. По данным Центробанка, за последний год максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях опустилась с 5,15% до 4,53% годовых. В этих условиях граждане всё чаще предпочитают инвестировать деньги в акции и облигации для сбережения средств.

Примечательно, что увеличение числа россиян на бирже заметно поддержало фондовый рынок в период пандемии. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Массовый приток денег физлиц на фондовый рынок позволяет отчасти сгладить негативный эффект от вывода средств иностранцами, который был связан прежде всего с пандемией. Вложения свободных денег россиян — это один из факторов роста рынка, это значит, что спрос на российские акции увеличивается», — заключила эксперт.