В погоне за доходностью: с чем связан растущий интерес россиян к покупке ценных бумаг

В феврале 2021 года объём торгов на российском рынке акций вырос почти на треть по сравнению с прошлогодним показателем — до 2,24 трлн рублей. При этом количество частных инвесторов на Московской бирже впервые за всё время наблюдений достигло 10 млн. По словам экспертов, на фоне снижения ставок по депозитам россияне всё чаще предпочитают вкладывать деньги в более доходные акции и облигации. Специалисты указывают на растущую финансовую грамотность населения и доступность инвестиций, а также отмечают, что приток россиян на биржу повышает устойчивость фондового рынка страны. В то же время аналитики предупреждают о сохраняющихся рисках при покупке ценных бумаг.

В феврале 2021 года общий объём торгов на рынках Московской биржи увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем 2020-го и достиг 72,1 трлн рублей. Такие данные во вторник, 2 марта, были опубликованы на сайте торговой площадки.

Самые высокие темпы роста продемонстрировал рынок акций. Объём торгов вырос сразу на 32,8% — почти до 2,24 трлн рублей.

Более того, в последний месяц зимы число частных инвесторов на Московской бирже впервые за всё время наблюдений достигло 10 млн. С начала 2021 года показатель увеличился на 1,2 млн.

Отметим, что резкий приток россиян на биржу произошёл ещё в 2020 году, когда брокерские счета открыли 5 млн человек — больше, чем за все предыдущие годы.

Как рассказал в беседе с RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, высокий интерес россиян к фондовому рынку во многом связан с падением доходности банковских вкладов. По данным Центробанка, за последний год максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях опустилась с 5,45 до 4,53% годовых. В этих условиях граждане стали активнее покупать ценные бумаги для сбережения денег.

«Помимо этого, мы видим рост финансовой грамотности населения и доверия к финансовой индустрии. Также свою роль сыграли стимулирующие льготы для частных инвесторов и улучшение технологической доступности инвестиций. Открыть счёт или обменять валюту сегодня можно не выходя из дома через мобильное приложение или онлайн-кабинет», — добавил Бахтин.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

В 2020 году на инвестиционные настроения россиян повлияли и последствия пандемии коронавируса. Такую точку зрения в беседе с RT выразил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«В связи с вынужденной самоизоляцией у людей внезапно появилось больше свободного времени и возможностей для инвестирования. Кроме того, мы видели резкое падение рынка в феврале — марте 2020 года, чем многие воспользовались для выхода на биржу. В дальнейшем же рынок демонстрировал хорошую динамику», — пояснил Ващенко.

Как рассказал RT директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, в 2020 году около 35% клиентов предпочитали инвестировать в акции российских компаний, а 25% — в государственные и корпоративные облигации. При этом доля покупателей иностранных акций и облигаций выросла почти в два раза — до 20%.

Напомним, облигации представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством или компанией. Инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Иными словами, держатели облигаций предоставляют свои деньги в долг бизнесу или государству.

Более рисковым активом для вложения являются акции. Ценные бумаги дают владельцу право получать часть прибыли компании, но не гарантируют инвестору стабильный доход. Так, стоимость и доходность акций компании напрямую зависят от эффективности работы бизнеса.

С оглядкой на риски

Растущий приток граждан на фондовый рынок открывает новые возможности для российской финансовой системы и повышает её устойчивость. Такое мнение в интервью RT выразил глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Дело в том, что раньше российский фондовый рынок во многом зависел от иностранных инвесторов, доля которых доходила до 60—70% на Мосбирже. В результате, когда зарубежные игроки в силу санкций или иных внешних факторов уходили с нашего рынка, стоимость российских активов падала. Поэтому замещение иностранных инвесторов внутренними — это благо для внутреннего финансового рынка страны», — отметил Задорнов.

По его словам, в настоящий момент около 10% экономически активного населения в России используют инвестиции на фондовом рынке для приумножения своих средств. При этом в обозримой перспективе показатель может подняться выше 20%, уверен специалист.

«Но надо понимать, что следует только часть своих активов инвестировать в фондовый рынок, не бояться их потерять и не торопиться с решениями. То есть это должна быть очень осознанная политика», — добавил топ-менеджер.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, покупка ценных бумаг остаётся более рискованным способом хранения денег по сравнению с банковскими вкладами. В связи с этим глава государства призвал защитить интересы играющих на бирже россиян.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете? На это прошу обратить самое серьёзное внимание», — заявил Путин.

Отметим, что с 1 апреля 2022 года в России должен вступить в силу закон о категоризации инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. При этом уже с 1 октября 2021 года Центробанк может начать проводить тестирования «неквалов» на предмет знания рисков, а до этого ввести запреты на продажу сложных инвестиционных продуктов. Об этом ранее заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Более того, с 1 января 2021 года Банк России рекомендовал биржам оградить рядовых инвесторов от покупки иностранных ценных бумаг, которые не соответствуют определённым критериям регулятора. Как следует из сообщения ЦБ, ввести соответствующие ограничения следует до 31 марта 2021 года.