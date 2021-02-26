«Прогнозируем рост ВВП на 3—3,5% в 2021 году»: глава ФК «Открытие» Задорнов о ситуации в экономике и финансовом секторе

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5%. При этом одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор. Такое мнение в эксклюзивном интервью RT высказал глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, за счёт цифровизации и программ господдержки российские кредитные организации пережили 2020 год лучше ряда других отраслей. Кроме того, как полагает топ-менеджер, позитивное влияние на финансовый сектор оказывает приток россиян на фондовый рынок.

— В 2020 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,6 трлн рублей и оказалась лишь на 6% ниже показателя 2019 года. С чем связан тот факт, что в кризисный период потери отрасли оказались относительно небольшими? И как вы оцениваете состояние банковской сферы на сегодняшний день?

— Банковский сектор прошёл пандемию лучше остальной экономики, потому что оказался гораздо меньше затронут введёнными ограничениями, в отличие от тех же гостиниц, ресторанов или кафе. Например, у нас уже с начала апреля работали все отделения и мы вели все расчёты. То есть фактически работа банков не останавливалась.

Кроме того, люди и предприятия не побежали в панике из банковского сектора и финансовых продуктов. Может быть, они брали кредиты не так активно, но пользоваться услугами продолжали все. Поэтому проседание в II квартале было очень кратковременным для финансового сектора.

К тому же банковская отрасль в России была уже в существенной степени цифровизирована и оказалась готова к пандемии лучше целого ряда других секторов. Многие люди проводили платежи и расчёты, делали заказы, пользуясь банковскими услугами онлайн.

Ну и значимую роль сыграла господдержка населения и бизнеса, которая традиционно шла через банки. Речь идёт о прямых выплатах людям, детских пособиях, финансовой помощи отраслям или предприятиям малого бизнеса. Всё это фактически позволило банковскому сектору не только сохранить, но и нарастить активы, которые увеличились на 8—10% в 2020 году.

Михаил Задорнов о влиянии банковского сектора на экономику

Здесь мы видим такой резкий контраст с 2014—2015 годами, когда как раз финансовый сектор просел больше остальных отраслей и в известном смысле потянул всю экономику за собой. Сейчас ситуация обратная: реальная экономика оказалась затронута первой, но банковский сектор поддержал её и сам смог даже нарастить объёмы выручки.

— В 2020 году в результате последствий пандемии коронавируса ВВП России сократился на 3,1%. Каковы ваши прогнозы на 2021 год? Когда экономика сможет вернуться к докризисным показателям?

— Мы прогнозируем рост ВВП на 3—3,5% в 2021 году. Более точные прогнозы пока делать трудно, поскольку нет чёткого понимания, как долго будет проходить вакцинация в России и, соответственно, когда будут полностью сняты ограничения на многие виды деятельности. Тем не менее ясно, что, скорее всего, это произойдёт уже где-то во втором полугодии, поэтому мы рассчитываем на восстановительный рост.

Российские банки готовы к тому, чтобы поддержать этот рост — кредитованием, дополнительными финансовыми продуктами или онлайн-сервисами, которые сегодня востребованы людьми и предприятиями. То есть банки могут стать своего рода драйвером и будут подталкивать экономику к росту, предоставляя возможность заимствований и инвестиций.

— Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в течение ближайших трёх лет регулятор может начать возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. То есть речь идёт о постепенном повышении ключевой ставки с текущих 4,25% до 5—6% годовых. Как вы полагаете, станет ли ЦБ повышать ставку уже в 2021 году? И как это может сказаться на процентах по кредитам и депозитам?

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— Мы не ждём повышения ключевой ставки в 2021 году и надеемся, что в ближайшее время ставка будет оставаться вблизи текущих значений и всё же не дойдёт до 5—6%.

Отмечу, что ставка ЦБ не всегда является точным индикатором уровня стоимости денег в экономике. Скорее, она указывает направление, куда двигается стоимость денег.

В то же время, если стоимость денег в экономике растёт, соответственно банки начнут повышать ставки по депозитам как для предприятий, так и для населения. Однако обратной стороной этого может стать повышение ставок по кредитам.

— В 2020 году на российский фондовый рынок пришло рекордное количество частных инвесторов. С чем связан интерес россиян к покупке ценных бумаг, и как наметившийся тренд может сказаться на экономике?

— Приток россиян на биржу открывает новые возможности для финансовой системы. Дело в том, что раньше российский фондовый рынок во многом зависел от иностранных инвесторов, доля которых доходила до 60—70% на Мосбирже. В результате, когда зарубежные игроки в силу санкций или иных внешних факторов уходили с нашего рынка, стоимость российских активов падала. Поэтому замещение иностранных инвесторов внутренними — это благо для внутреннего финансового рынка страны.

Михаил Задорнов и притоке россиян на фондовый рынок

Ну и для людей покупка ценных бумаг — это ещё один источник для хранения и наращивания сбережений наравне с банковскими вкладами и приобретением недвижимости. Но надо понимать, что следует только часть своих активов инвестировать в фондовый рынок, не бояться их потерять и не торопиться с решениями. То есть это должна быть очень осознанная политика.

Я уверен, что россиянин не хуже, чем немец или англичанин, научится пользоваться этими инструментами. И значительная часть населения — сейчас это 10% активного населения, а будет 20% и, может, даже больше — станет использовать именно инвестиции на российском фондовом рынке для преумножения своих средств.

—Как вы оцениваете текущее состояние российской валюты? Какие факторы сейчас влияют на динамику рубля?

— Рубль бы укреплялся, если бы не было санкционных рисков. Сегодняшняя цена на нефть подталкивает к тому, что нацвалюта должна становиться крепче. Это объективные данные нашего платёжного баланса. Но стоимость российских активов и рубль сегодня находятся под давлением даже не конкретных санкций, а ожидания каких-то возможных ограничений. Если этот навес рисков снять, то и рубль укрепится, и стоимость активов будет выше, чем есть сейчас.