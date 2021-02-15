Без лишних купюр: россияне стали в 16 раз чаще переводить деньги по номеру телефона

В 2020 году число совершённых россиянами денежных переводов в системе быстрых платежей (СБП) выросло в 16 раз — до 110 млн, а общий объём операций превысил 790 млрд рублей. Об этом RT рассказали эксперты Национальной системы платёжных карт (НСПК). Наблюдаемую динамику аналитики связывают с влиянием пандемии COVID-19, а также с растущей популярностью оплаты покупок с помощью QR-кодов. Сервис позволяет бизнесу сокращать издержки и одновременно способствует росту доли безналичных платежей в России.

В 2020 году число денежных переводов в России через систему быстрых платежей (СБП) выросло почти в 16 раз по сравнению с 2019-м — с 7 млн до 110 млн. При этом объём операций увеличился более чем в 13 раз — с 59 млрд до 790 млрд рублей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Как отметили специалисты организации, позитивная динамика продолжилась и в 2021 году. По последним оценкам, в январе россияне совершили более 23 млн переводов на сумму около 160 млрд рублей.

Таким образом, всего с момента запуска СБП общий объём транзакций в системе превысил 1 трлн рублей.

Растущую популярность мгновенных платежей среди населения отмечают и опрошенные RT кредитные организации. Так, например, согласно данным «Промсвязьбанка», с февраля 2019 года услугой воспользовались более четверти клиентов. По словам начальника управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Хранилова, в 2020 году на долю операций через СБП пришлось 33% от общего числа переводов.

«Средний чек переводов в СБП составил около 6 тыс. рублей. Минимальный размер транзакций был зафиксирован в январе 2020 года — свыше 5 тыс. рублей, а максимальный — в мае, более 8 тыс. рублей», — рассказал Хранилов.

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Резкий рост числа переводов в 2020 году был отчасти связан с последствиями пандемии COVID-19. Об этом RT рассказал исполнительный директор финансово-технической платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов.

«Пандемия и режим самоизоляции сыграли свою роль, поэтому на фоне вынужденных ограничений пользователи выбирали более удобный цифровой формат для переводов средств. Также на популярность сервиса повлияла возможность пересылать деньги быстро и бесплатно», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что система быстрых платежей заработала в начале 2019 года и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. При этом с 1 мая 2020 года россияне получили возможность проводить соответствующие операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии.

Более того, в настоящий момент Центробанк планирует обязать банки повысить бесплатный лимит переводов до 150 тыс. рублей в сутки. Об этом говорится в проекте указания ЦБ. Как следует из документа, скорректировать свои лимиты кредитные организации должны до 1 октября 2021 года.

«Введение льготных тарифов Банком России способствовало росту количества операций через СБП. В настоящий момент 96% переводов укладываются в сумму ограничения в 100 тыс. рублей. Вместе с тем на остальные 4% приходится около половины от общей суммы всех переводов», — отметил в разговоре с RT заместитель председателя правления Евразийского банка развития Данияр Имангалиев.

РИА Новости

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«Дешёвая альтернатива для бизнеса»

Помимо переводов, система быстрых платежей также позволяет расплачиваться за покупки с помощью специальных QR-кодов. Сервис запустили в сентябре 2019 года, и на сегодняшний день такой способ оплаты поддерживают более 40 банков.

«В 2019 году с помощью сервиса было проведено более 2 тыс. операций на сумму 1,9 млн рублей. Между тем уже в 2020 году пользователи более 700 тыс. раз оплатили товары и услуг по QR-коду на сумму почти 4 млрд рублей», — говорится в исследовании НСПК.

В январе 2021-го россияне совершили около 130 тыс. покупок с помощью СБП. Объём операций составил 830 млн рублей.

Похожую динамику фиксируют и участники рынка. Как рассказали RT в банке «Русский стандарт», востребованность услуги заметно растёт по мере подключения к сервису всё большего числа торговых точек.

«В декабре 2020 года общая сумма таких операций в 369 раз превысила уровень декабря 2019-го, а число транзакций выросло в 130 раз. За год средний чек оплаты по QR-коду вырос на 31% — до 6,9 тыс. рублей», — добавили специалисты организации.

Как отметил Данияр Имангалиев, бизнес активно переходит на новые формы оплаты, поскольку переводы через СБП позволяют предпринимателям сократить часть издержек. По словам специалиста, максимальная комиссия за приём платежей в СБП для предприятий составляет 0,7%. В то же время комиссия за эквайринг — оплату товаров или услуг банковскими картами — для магазинов варьируется от 1,2 до 2,2%, свидетельствуют данные ЦБ.

«Таким образом, приём платежей через систему сканирования QR-кода становится дешёвой альтернативой для бизнеса по сравнению с использованием эквайринга», — подчеркнул Имангалиев.

РИА Новости

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По оценке специалистов сервиса CloudPayments, в течение двух-трёх лет доли платежей банковскими картами и по QR-коду могут сравняться. При этом рост числа операций в СБП может позитивно отразиться и на доле безналичных расчётов в России, уверены эксперты.

По данным Центробанка, в 2020 году почти 70% всех платежей в стране были проведены без использования наличных. Примечательно, что ещё в 2014 году данный показатель составлял порядка 25%. По прогнозу CloudPayments, в 2021 году доля безналичных расчётов в России вырастет до 75%, а к 2022-му способна достигнуть отметки 80%.

«Существенное влияние на такую динамику оказала пандемия коронавирусной инфекции, спровоцировавшая значительный рост онлайн-платежей в результате трансформации спроса из реальных точек продаж в интернет», — отметил в разговоре с RT генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.