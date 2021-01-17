Эксперимент в «самых цифровых» регионах: в России предложили использовать вместо водительских прав QR-коды

В Минцифры рассказали о намерении провести эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодами вместо ряда традиционных документов. В частности, речь идёт о водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации транспортных средств. Как рассказал замглавы ведомства Олег Качанов, проект может быть реализовать в четырёх «самых цифровых» регионах страны. В Госдуме положительно отозвались об инициативе, отметив, что электронные документы в некоторых случаях удобнее обычных.

В ряде российских регионов могут провести эксперимент, который позволит водителям не возить с собой водительское удостоверение. Вместо него при необходимости можно будет предъявить мобильное устройство с приложением, в котором будет специальный QR-код.

Как рассказал замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, эксперимент может пройти в нескольких «самых цифровых» регионах.

«У нас уже есть определённый план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четвёрке», — цитирует Качанова ТАСС.

Он пояснил, что возможность оставить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства дома будет предусмотрена для водителей, у которых при себе будет устройство с установленным мобильным приложением, где будет информация об этих документах в виде QR-кода. По словам Качанова, в таком случае инспектор сможет считать код при помощи специального устройства.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно отозвался об инициативе Минцифры, отметив актуальность этой идеи.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он напомнил, что сегодня уже имеется возможность использования электронных полисов обязательного страхования для автомобилистов. Депутат подчеркнул, что в нынешних условиях нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы.

«Современные технологии позволяют оперативно понять, имеет ли право водитель управлять транспортным средством или нет, для этого необходим доступ к базе данных и интернет», — отметил он.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что экспериментальная инициатива о «цифровых двойниках» документах продиктована в первую очередь удобством для граждан.

«Тут вопрос удобства, очень часто бывает так, что забываешь водительские документы. Если всё это будет в одном QR-коде, может быть, это даже удобнее», — полагает депутат.

Вместе с тем он призвал запустить новую систему именно в качестве эксперимента, чтобы впоследствии оценить его итоги и принять решение о внедрении подобных решений.

«Для удобства можно попробовать провести эксперимент, как на практике скажется ситуация. Мы всё-таки вступаем в полосу использования таких электронных систем распознавания... Я думаю, что отнестись к этому нужно как к эксперименту и только после этого делать выводы», — отметил Рязанский.

Отметим, что на совещании президента РФ с членами правительства 13 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил с предложением провести эксперимент с «цифровыми двойниками» ряда часто используемых гражданами документов. В перечень вошли удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС и справка о регистрации по месту жительства.

Вице-премьер также напомнил, что с 1 января в России начал действовать закон о единой биометрической системе. По словам Чернышенко, с помощью биометрии можно дистанционно получать разные услуги, в том числе оформлять кредит и нотариальные документы без личного присутствия, зарегистрироваться в МФЦ, а студенты с помощью такой идентификации личности получать возможность сдавать экзамены онлайн.

О возможности введения «цифровых двойников» документов также говорил глава Минцифры Максут Шадаев. В ноябре 2020 года в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике он рассказал, что данная схема была апробирована при помощи цифровых пропусков. Он пояснил, что проверка QR-кодов на пропусках сотрудниками МВД продемонстрировала работоспособность этой системы.

Кроме того, весной 2020 года Минцифры предложило провести в Москве эксперимент по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения вместо паспорта. Инициаторы проекта полагали, что в большинстве случаев приложение сможет заменить гражданину паспорт, а в перспективе и другие документы, такие как студенческие билеты и социальные карты.

В ведомстве рассчитывали подготовить соответствующее приложение к концу августа, что позволило бы начать его применение с 1 декабря, однако нужное для этого постановление правительства пока не подписано.