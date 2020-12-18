МВД направило проект регламента об экзамене на права в другие ведомства

Министерство внутренних дел России направило проект административного регламента о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений в другие ведомства для согласования.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД на соответствующий запрос.

«Проект административного регламента МВД России о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений с учётом предложений, поступивших в результате общественного обсуждения, направлен на согласование заинтересованными ведомствами», — заявили в пресс-центре министерства.

Также в пресс-службе МВД заявили, что для повышения объективности проведения экзамена в новом регламенте предусматривается возможность нахождения в транспортном средстве во время экзамена представителей общественных объединений и иных должностных лиц органов внутренних дел, кроме экзаменатора.

Ранее сообщалось, что МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.

Также ведомство планирует обязать автошколы передавать информацию о списке обучающихся в течение пяти дней с момента начала обучения.