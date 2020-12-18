МВД направило проект регламента об экзамене на права в другие ведомства

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России направило проект административного регламента о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений в другие ведомства для согласования.
МВД направило проект регламента об экзамене на права в другие ведомства
  • © РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД на соответствующий запрос. 

«Проект административного регламента МВД России о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений с учётом предложений, поступивших в результате общественного обсуждения, направлен на согласование заинтересованными ведомствами», — заявили в пресс-центре министерства.

Также в пресс-службе МВД заявили, что для повышения объективности проведения экзамена в новом регламенте предусматривается возможность нахождения в транспортном средстве во время экзамена представителей общественных объединений и иных должностных лиц органов внутренних дел, кроме экзаменатора.

Ранее сообщалось, что МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.

Также ведомство планирует обязать автошколы передавать информацию о списке обучающихся в течение пяти дней с момента начала обучения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить