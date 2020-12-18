МВД направило проект регламента об экзамене на права в другие ведомства
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД на соответствующий запрос.
«Проект административного регламента МВД России о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений с учётом предложений, поступивших в результате общественного обсуждения, направлен на согласование заинтересованными ведомствами», — заявили в пресс-центре министерства.
Также в пресс-службе МВД заявили, что для повышения объективности проведения экзамена в новом регламенте предусматривается возможность нахождения в транспортном средстве во время экзамена представителей общественных объединений и иных должностных лиц органов внутренних дел, кроме экзаменатора.
Ранее сообщалось, что МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.
Также ведомство планирует обязать автошколы передавать информацию о списке обучающихся в течение пяти дней с момента начала обучения.