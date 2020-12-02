Названы основания для недопуска к экзамену на водительские права

МВД России перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект нового административного регламента.

Такими основаниями будут сведения о наличии лишения прав, неправильно составленные или содержащие недостоверную информацию документы, а также похищенные и имеющие признаки подделки.

Кроме того, кандидат не будет допущен на экзамен в случае неуплаты государственной пошлины и отсутствия лицензии у автошколы, в которой он проходил обучение.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа. Об отказе в допуске к экзамену заявитель уведомляется в письменной форме с указанием причин отказа», — говорится в проекте документа.

Ранее сообщалось, что аннулировать результаты экзамена на водительские права можно будет после жалобы кандидата или в случае признания поддельными представленных им документов.

МВД также предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права, за любую из которых кандидат получает неудовлетворительную оценку.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала новый регламент сдачи экзаменов на права.