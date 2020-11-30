Теоретический экзамен на права изменят с учётом статистики ДТП

Короткая ссылка
Теоретическую часть экзамена на права будут перерабатывать с учётом статистики аварийности на дорогах. Об этом сообщил замначальника ГУОБДД МВД Николай Шеюхин.
Теоретический экзамен на права изменят с учётом статистики ДТП
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

По его словам, при ДТП оформляется пакет документов, после чего данные попадают в аналитическую систему: по ней можно смотреть, где растёт аварийность, почему происходят аварии и т.д.

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учётом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — цитирует Шеюхина РИА Новости.

Ранее стало известно о разработке новых правил сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Как рассказывал глава ГИБДД Михаил Черников, инспекторы будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить