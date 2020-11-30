Теоретический экзамен на права изменят с учётом статистики ДТП

Теоретическую часть экзамена на права будут перерабатывать с учётом статистики аварийности на дорогах. Об этом сообщил замначальника ГУОБДД МВД Николай Шеюхин.

По его словам, при ДТП оформляется пакет документов, после чего данные попадают в аналитическую систему: по ней можно смотреть, где растёт аварийность, почему происходят аварии и т.д.

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учётом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — цитирует Шеюхина РИА Новости.

Ранее стало известно о разработке новых правил сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Как рассказывал глава ГИБДД Михаил Черников, инспекторы будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке.