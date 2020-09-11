В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД России разработало новые правила для сдачи экзамена на водительские права, сообщила пресс-служба министерства. Они вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Так, проект регламента предусматривает процедуры проведения практического экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств исключительно в условиях дорожного движения. Таким образом, проверки на закрытых площадках больше не будет.

Кроме того, скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. Их разделят на подгруппы, при этом грубые ошибки вынесены в отдельный блок. Например, за непристёгнутый ремень экзамен будет сразу прекращаться.

Для получения положительной оценки кандидату необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления ТС в условиях дорожной обстановки, набрав менее пяти штрафных баллов.

Также устанавливаются процедуры аннулирования результатов экзаменов. Жалобы будут рассматриваться комиссиями из как минимум трёх должностных лиц.

Ранее сообщалось, что вновь начал действовать порядок, требующий поставить купленный автомобиль на учёт в течение десяти дней с момента приобретения.