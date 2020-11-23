В ГИБДД рассказали, чему уделят внимание при сдаче экзамена на права

Инспекторы, принимающие экзамены на водительские права, особое внимание будут уделять проверке навыков вождения на автострадах, развязках и перекрёстках, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

«В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрёстков. (Они. — RT) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы ГИБДД, несмотря на отмену «площадки», «расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — отметил он.

В сентябре в МВД России сообщили о разработке новых правил сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Проект предусматривает отказ от проверки практических навыков вождения на закрытых площадках, а также корректировку перечня ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы.