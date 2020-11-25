МВД подготовило перечень нарушений для аннулирования экзамена на права

Аннулировать результаты экзамена на водительское удостоверение можно будет после жалобы кандидата или в случае признания поддельными представленных им документов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа об административном регламенте МВД России о сдаче соответствующего экзамена.

«Основаниями для начала административной процедуры… являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена; признание в установленном порядке документов подложными (поддельными); проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами», — говорится в документе.

Если кандидат сдал экзамен, но был уличён в предоставлении поддельных паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги, то результат будет аннулирован.

Как ожидается, новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Кроме того, из проекта приказа МВД следует, что в России может быть пересмотрен перечень грубых ошибок в экзамене на права, за которые кандидат получает неудовлетворительную оценку.

Как заявляли в ГИБДД, инспекторы, принимающие экзамены на права, будут уделять особое внимание проверке навыков вождения на автострадах, развязках и перекрёстках.

Автоэксперт Алексей Хресин прокомментировал в беседе с Inforeactor внесение изменений в правила сдачи экзамена, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.