МВД подготовило перечень нарушений для аннулирования экзамена на права
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- РИА Новости
«Основаниями для начала административной процедуры… являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена; признание в установленном порядке документов подложными (поддельными); проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами», — говорится в документе.
Если кандидат сдал экзамен, но был уличён в предоставлении поддельных паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги, то результат будет аннулирован.
Как ожидается, новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Кроме того, из проекта приказа МВД следует, что в России может быть пересмотрен перечень грубых ошибок в экзамене на права, за которые кандидат получает неудовлетворительную оценку.
Как заявляли в ГИБДД, инспекторы, принимающие экзамены на права, будут уделять особое внимание проверке навыков вождения на автострадах, развязках и перекрёстках.
Автоэксперт Алексей Хресин прокомментировал в беседе с Inforeactor внесение изменений в правила сдачи экзамена, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.