МВД подготовило перечень нарушений для аннулирования экзамена на права

Короткая ссылка
Аннулировать результаты экзамена на водительское удостоверение можно будет после жалобы кандидата или в случае признания поддельными представленных им документов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа об административном регламенте МВД России о сдаче соответствующего экзамена.
МВД подготовило перечень нарушений для аннулирования экзамена на права
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Основаниями для начала административной процедуры… являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена; признание в установленном порядке документов подложными (поддельными); проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами», — говорится в документе.

Если кандидат сдал экзамен, но был уличён в предоставлении поддельных паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги, то результат будет аннулирован.

Как ожидается, новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Кроме того, из проекта приказа МВД следует, что в России может быть пересмотрен перечень грубых ошибок в экзамене на права, за которые кандидат получает неудовлетворительную оценку.

Как заявляли в ГИБДД, инспекторы, принимающие экзамены на права, будут уделять особое внимание проверке навыков вождения на автострадах, развязках и перекрёстках.

Автоэксперт Алексей Хресин прокомментировал в беседе с Inforeactor внесение изменений в правила сдачи экзамена, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить