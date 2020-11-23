Автоэксперт прокомментировал изменения сдачи автоэкзамена

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Автоэксперт Алексей Хресин прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
Автоэксперт прокомментировал изменения сдачи автоэкзамена
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В последнее время они как раз вождению в городе и уделяли пристальное внимание, поскольку именно там учеников легче всего поймать на неправильной остановке, проезде и так далее», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По оценке эксперта, в текущей форме сдачи экзамена расширение линейки упражнений в «городе» существенно его не усложнит.

Вместе с тем, считает Хресин, не стоит исключать увеличения времени «городских» упражнений или каких-то обязательных пунктов.

Ранее председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в беседе с газетой «Известия» поддержал внесение изменений в правила сдачи экзамена на водительские права.

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