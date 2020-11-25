МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
- РИА Новости
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Проект предусматривает сокращение перечня грубых ошибок, за каждую из которых кандидату в водители начисляется пять штрафных баллов, с 17 до 15.
«Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка «Не сдал», если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15. — RT) пунктов экзаменационного листа», — следует из документа.
При этом по новому регламенту в перечень грубых ошибок предлагается добавить «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «не пристёгнутый ремень безопасности» (в действующей редакции экзамена за данную ошибку начисляют три штрафных балла).
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, после вступления в силу с 1 апреля 2021 года новых правил сдачи экзамена на водительские права инспекторы будут особое внимание уделять проверке навыков вождения на автострадах, развязках и перекрёстках.
В сентябре в МВД России сообщили о разработке новых правил сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
Проект предусматривает отказ от проверки практических навыков вождения на закрытых площадках, а также корректировку перечня ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на права.