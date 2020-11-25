МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права

В России могут пересмотреть перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права, за любую из которых кандидат получает неудовлетворительную оценку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа МВД об утверждении административного регламента экзамена.

Проект предусматривает сокращение перечня грубых ошибок, за каждую из которых кандидату в водители начисляется пять штрафных баллов, с 17 до 15.

«Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка «Не сдал», если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15. — RT) пунктов экзаменационного листа», — следует из документа.

При этом по новому регламенту в перечень грубых ошибок предлагается добавить «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «не пристёгнутый ремень безопасности» (в действующей редакции экзамена за данную ошибку начисляют три штрафных балла).

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, после вступления в силу с 1 апреля 2021 года новых правил сдачи экзамена на водительские права инспекторы будут особое внимание уделять проверке навыков вождения на автострадах, развязках и перекрёстках.

В сентябре в МВД России сообщили о разработке новых правил сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Проект предусматривает отказ от проверки практических навыков вождения на закрытых площадках, а также корректировку перечня ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на права.