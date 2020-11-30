Определены необходимые навыки вождения для получения прав

МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень необходимых навыков вождения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что перечень предлагается закрепить в одном из приложений к документу.

Всего в перечне содержится 19 пунктов.

Уточняется, что в перечень включены навыки, которые ранее проверялись на площадке, такие как парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).