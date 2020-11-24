Глава МВД России утвердил изменения в водительские права и ПТС
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Приказ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
На документе должны быть надписи: «Водительское удостоверение», Permis de conduire, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещённые в три строки в указанной последовательности.
В ПТС появятся данные о числе сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведённых проверках.
В июле сообщалось, что МВД России разработало проект приказа, согласно которому на водительских правах могут появиться дополнительные обозначения.
В России в 2019 году водительские удостоверения на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек. По сравнению с данными за 2018 год число получивших права снизилось почти на 17 тыс.
Также МВД России предложило выдавать права категорий C и D только тем водителям, которые имеют стаж в других категориях минимум один год.