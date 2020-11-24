Глава МВД России утвердил изменения в водительские права и ПТС

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Глава МВД России утвердил изменения в водительские права и ПТС
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Приказ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

На документе должны быть надписи: «Водительское удостоверение», Permis de conduire, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещённые в три строки в указанной последовательности.

В ПТС появятся данные о числе сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведённых проверках.

В июле сообщалось, что МВД России разработало проект приказа, согласно которому на водительских правах могут появиться дополнительные обозначения.

В России в 2019 году водительские удостоверения на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек. По сравнению с данными за 2018 год число получивших права снизилось почти на 17 тыс.

Также МВД России предложило выдавать права категорий C и D только тем водителям, которые имеют стаж в других категориях минимум один год.

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