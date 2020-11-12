В России могут ужесточить правила выдачи прав для водителей автобусов

В МВД России предлагают выдавать права категорий «C» и «D» только тем водителям, которые имеют стаж в других категориях минимум один год. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте.

«Российское национальное водительское удостоверение категории «C» и категории «D» выдаётся при наличии права на управление транспортными средствами в течение не менее 12 месяцев», — цитирует РИА Новости документ.

Уточняется, что на данный момент законопроект направлен в правительство.

Ранее RT писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

Соответствующее письмо было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.