В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что молодые люди в возрасте 16—17 лет уже могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.

Власов добавил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, обеспечивать себя, стать самостоятельным в финансовом плане.

С 1 января 2020 года в России вступили в силу поправки к правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, согласно которым учиться водить легковой автомобиль и грузовик теперь можно с 16 лет.