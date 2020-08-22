В Госдуме предложили обеспечивать семьи с пятью детьми автомобилями

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять автомобили российского производства семьям, в которых родился пятый ребёнок. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили обеспечивать семьи с пятью детьми автомобилями
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В своём обращении законодатель отметил, что поддержка многодетных семей — в списке приоритетных задач государства.

При этом одной из очевидных нужд таких семей является личное транспортное средство. Однако приобретение автомобиля, когда значительные деньги уходят на воспитание и развитие детей, могут себе позволить далеко не все многодетные родители.

«Просим Вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет. Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

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