В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить родителям трёх и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней. Копия письма на имя главы Минтруда России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям
  • Reuters

В своём обращении законодатель отметил, что многодетные родители, занятые воспитанием трёх и более детей, несут колоссальную нагрузку. При этом по трудовому законодательству, если они не входят в определённую категорию специалистов, могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск лишь в 28 дней.

«В этой связи, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, в части предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней. Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. 

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