В Госдуме поддержали идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.
В Госдуме поддержали идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В данном случае речь идёт о субсидиях и льготах. В целом мы поддерживаем любые дополнительные меры социальной поддержки наших граждан», — пояснил Нилов.

Он добавил, что в связи с пандемией снизилась покупательская способность граждан, ряд организаций закрылись и в том числе возросла нагрузка на семейный бюджет. 

«Потому что, находясь дома, больше тратили воды, газа, электричества, интернета. Другое дело, как на это (предложение. — RT) отреагирует правительство. Так как это нагрузка на федеральный бюджет, найдёт ли правительство на это деньги? Полагаю, что, кроме обращения в правительство, должна быть корректировка и в законодательстве», — заключил депутат.

Ранее Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Подробнее — в материале RT.

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