Для родителей детей-инвалидов предложили ввести новые меры поддержки

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия. Соответствующее обращение направлено в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд, рассказала Волынец в беседе с RT.

Согласно действующему законодательству, родитель или опекун ребёнка-инвалида или инвалида с детства I группы не может получать государственную выплату в размере 10 тыс. рублей в том случае, если имеет оплачиваемую работу, независимо от уровня доходов.

При этом, как заметила Волынец, многие родители, ухаживающие за больными детьми, не имеют возможности для полноценного трудоустройства, однако могут иметь небольшие источники дохода — например, в режиме самозанятости.

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — RT), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.

По мнению Волынец, сохранение государственной выплаты при условии наличия работы или подработки у гражданина, который ухаживает за ребёнком-инвалидом, поможет повысить качество жизни таких семей, получить дополнительные средства на реабилитацию больных детей, а также улучшить психоэмоциональное состояние родителей и опекунов.

Ранее в Национальном родительском комитете выступили с инициативой ввести временное дополнительное пособие для родителей-одиночек.