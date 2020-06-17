В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Александра Рыкова
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация.

Несмотря на то что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия, родители-одиночки остаются незащищённой социальной группой, считает Волынец.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.

При этом, отметила Волынец, все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объёме. 

Ранее в НРК также предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

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