Потерявшим работу из-за пандемии предложили помочь выплатить алименты

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Александра Рыкова
В Национальном родительском комитете (НРК) предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции. Соответствующее предложение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина и в Госдуму. Об этом RT рассказала председатель НРК Ирина Волынец.
Потерявшим работу из-за пандемии предложили помочь выплатить алименты
  • РИА Новости

По словам общественницы, в связи со сложной экономической ситуацией многие граждане, которые по закону должны выплачивать алименты, могли лишиться работы или временно остаться без прежнего уровня доходов.

Из-за этого возрастает риск общего снижения выплат законных алиментов на детей, считает Волынец.

Чтобы этого избежать, предлагается временно компенсировать нужную сумму за счёт государства, уточнила председатель НРК.

«Прошу вас разработать регламент выплаты компенсаций за невыплаченные алименты в период режима самоизоляции из средств федерального бюджета с последующим взысканием с неплательщиков», — говорится в обращении НРК, с которым ознакомился RT.

Как ранее рассказали RT в Федеральной службе судебных приставов, в 2019 году общая сумма взысканных алиментов составила 17,4 млрд рублей. Это больше показателя предыдущего года на 2 млрд рублей, о чём свидетельствуют данные ведомства.

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