В Москве оценили ситуацию с должниками по алиментам в 2020 году

Количество должников по алиментам в Москве уменьшилось.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичное управление Федеральной службы судебных приставов.

«Остаток исполнительных производств о взыскании алиментов в структурных подразделениях УФССП России по Москве по итогам работы за январь — февраль 2020 года составил 23 205», — заявили в пресс-службе ведомства.

Это на 2352 исполнительных производства меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин в беседе с ФАН оценил ситуацию с невыплатой алиментов в России.