В Москве оценили ситуацию с должниками по алиментам в 2020 году

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Количество должников по алиментам в Москве уменьшилось.
В Москве оценили ситуацию с должниками по алиментам в 2020 году
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичное управление Федеральной службы судебных приставов.

«Остаток исполнительных производств о взыскании алиментов в структурных подразделениях УФССП России по Москве по итогам работы за январь — февраль 2020 года составил 23 205», — заявили в пресс-службе ведомства.

Это на 2352 исполнительных производства меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин в беседе с ФАН оценил ситуацию с невыплатой алиментов в России.

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