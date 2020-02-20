Сумма взысканных в 2019 году алиментов выросла на 2 млрд рублей

В 2019 году общая сумма взысканных с должников алиментов составила 17,4 млрд рублей, рассказали RT в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Согласно данным ведомства, с которыми ознакомился RT, в 2018 году было взыскано 15,2 млрд рублей. Таким образом сумма взысканных алиментов в 2019 году выросла на 2,2 млрд рублей.

Уточняется, что в 2019 году 9,7 млрд рублей было взыскано с помощью ограничений на выезд из страны, с помощью ограничений на управление транспортом — 3,6 млрд рублей.

«В 2019 году в ФССП России находилось около 1,6 млн производств о взыскании алиментов, что почти на 12,6 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поступило на исполнение за прошлый год 709,5 тыс. исполнительных документов этой категории», — добавили в пресс-службе ФССП.

Также сообщается, что 2019 году было возбуждено 51,9 тыс. уголовных и 117,9 тыс. административных дел в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.

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