Эксперт оценила закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар прокомментировала закон, согласно которому родитель, проживающий отдельно от ребёнка после развода, обязан оплачивать расходы на его обеспечение жильём.

«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Эта мера будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребёнка», — отметила она в беседе с НСН.

Она также предложила дополнительно дисциплинировать родителей, имеющих долги по алиментам, ограничением на юридически значимые действия.

6 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём.