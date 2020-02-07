Эксперт оценила закон о праве детей на жильё при разводе родителей
- АГН «Москва»
«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Эта мера будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребёнка», — отметила она в беседе с НСН.
Она также предложила дополнительно дисциплинировать родителей, имеющих долги по алиментам, ограничением на юридически значимые действия.
6 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём.