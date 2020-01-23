Госдума приняла закон о праве детей на жильё при разводе родителей

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём.
Госдума приняла закон о праве детей на жильё при разводе родителей
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, согласно статье 86 Семейного кодекса, указанные дополнительные расходы выплачиваются сверх алиментов в случае лечения и реабилитации ребёнка, однако новый законопроект уточняет перечень исключительных обстоятельств и вносит в него пункт об «отсутствии пригодного для постоянного проживания жилого помещения».

«Предусмотренное законопроектом изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты», — говорится в документе.

В ноябре сообщалось, что россиянам старше 23 лет, включённым в список детей-сирот и по закону имеющим право на получение от государства жилья, предложат выбрать между готовой квартирой и сертификатом для самостоятельной покупки.

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