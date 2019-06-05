Родительский комитет поддержал идею введения нового вида алиментов в России

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT инициативу Министерства юстиции обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребёнку жильё.

«Это справедливая инициатива. Странно, что раньше это не было предусмотрено законом… В случае, если один из родителей нетрудоспособен, трудоспособный родитель обязан обеспечить содержание ребёнка… Могут возникнуть возражения, почему же суд не установил место проживания ребёнка с трудоспособным родителем… Тут надо понимать, что каждый случай индивидуален», — отметила Волынец.

По её словам, вдобавок к введению этого проекта стоит также реализовать программы муниципальной поддержки таких семей.

«Государство обладает жилым фондом, и таким семьям нужно предоставлять жильё по договору социального найма... Это менее обременительно в финансовом плане», — добавила она.

Ранее Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребёнку жильё. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.