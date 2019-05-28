Родительский комитет оценил проект о реестре недобросовестных усыновителей

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT принятый Госдумой в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, которые не могут усыновлять детей.

«Мы очень рады, что Госдума наконец-то поддержала нашу инициативу, потому что ещё год назад мы выступали с предложением о необходимости создания в России этого реестра недобросовестных родителей. Мы считаем, что необходимо учреждать министерство по делам семьи», — заявила Волынец.

Она добавила, что такой реестр может послужить началом межведомственной коммуникации по вопросам семейной политики.

«Несмотря на то что много ведомств занимаются вопросами семьи, нет единого центра принятия решений и контроля за семейно-демографической политикой… К сожалению, министерства и ведомства работают в разобщённом режиме. Даже создание реестра требует очень тщательного контроля. Нужна структура, которая будет отвечать за соблюдение всех регламентов этого реестра. Мы настаиваем на том, что нужна системная политика в этом отношении», — добавила глава комитета.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

Планируется, что в реестр войдут лица, лишённые родительских прав.