Госдума одобрила проект о реестре недобросовестных усыновителей

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В реестр войдут лица, лишённые родительских прав за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя.

Ожидается, что это позволит компетентным органам наладить обмен сведениями о гражданах, чтобы они не могли повторно стать опекунами и попечителями, поскольку действующее законодательство это запрещает.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье с начала года более 600 детей-сирот были приняты в семьи.