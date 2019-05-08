В Подмосковье с начала года 636 детей-сирот были приняты в семьи

Органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили 636 детей-сирот в приёмные семьи с начала года. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на главу ведомства Ольгу Забралову.

«В регионе функционируют школы подготовки приёмных семей, их уже насчитывается 75. Там психологи, социальные педагоги, медики и юристы могут ответить на все актуальные вопросы и оказать необходимую помощь», — добавила Забралова.

По её словам, с начала 2019 года обучение прошли 646 человек, из них 126 после прохождения школы приняли ребёнка в семью.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что правительство Севастополя планирует закупить 400 квартир для детей-сирот в течение 2019—2022 годов.