В Подмосковье с начала года 636 детей-сирот были приняты в семьи

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Органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили 636 детей-сирот в приёмные семьи с начала года. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на главу ведомства Ольгу Забралову.
В Подмосковье с начала года 636 детей-сирот были приняты в семьи
  • ©pixabay.com

«В регионе функционируют школы подготовки приёмных семей, их уже насчитывается 75. Там психологи, социальные педагоги, медики и юристы могут ответить на все актуальные вопросы и оказать необходимую помощь», — добавила Забралова.

По её словам, с начала 2019 года обучение прошли 646 человек, из них 126 после прохождения школы приняли ребёнка в семью.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что правительство Севастополя планирует закупить 400 квартир для детей-сирот в течение 2019—2022 годов.

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