Власти Севастополя планируют закупить 400 квартир для детей-сирот до 2022 года

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Правительство Севастополя планирует закупить 400 квартир для детей-сирот в течение 2019—2022 годов.
Власти Севастополя планируют закупить 400 квартир для детей-сирот до 2022 года
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на ответы губернатора Дмитрия Овсянникова на информационные запросы депутатов заксобрания.

По словам главы города, в 2018 году было заключено девять соглашений на строительство стандартного жилья, стоимость которого составит от 17 тыс. до 40 тыс. рублей за квадратный метр.

Из отчёта губернатора следует, что на начало 2019 года число детей-сирот, нуждающихся в получении жилья, достигает 357. В этом году для них должны закупить 30 квартир.

В феврале, как передавало URA.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал жильё для детей-сирот в Добрянке.

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