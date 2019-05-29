Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.

«Становится всё больше многодетных пап, которые имеют детей в разных семьях. Это огромная проблема: сложнее и материально, и психологически, когда дети в разных семьях… Если трое и более детей, то размер алиментов может дойти до 75% дохода отца. Когда все дети в одной семье, это и экономически, и психологически целесообразно. Это и есть стимулирование традиционной семьи», — объяснила Волынец.

Она добавила, что субсидия нацелена не только на сохранение традиционной модели семьи, но и на стимулирование демографического роста.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате выступили с предложением ввести субсидию за рождение третьего ребёнка в семье — отцовский капитал.