СМИ: В России могут ввести субсидии для многодетных отцов

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Общественная палата России предложила ввести так называемый «отцовский капитал» — субсидию за рождение третьего ребёнка в семье.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства.

Как указывает издание, данная субсидия будет предоставляться при рождении третьего ребёнка при условии, что дети рождены и воспитываются в одной семье и родители находятся в зарегистрированном браке.

Уточняется, что «отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки. 

По словам авторов проекта, по своему размеру субсидия будет сопоставима с «материнским капиталом», который, как пишет издание, в настоящее время составляет 453 тыс. рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.

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