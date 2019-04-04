Голикова не исключила введение новых мер стимулирования рождаемости

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Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-1» не исключила введение новых мер стимулирования рождаемости в России.

Она сообщила, что в настоящее время в России действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми: выплата на первого ребёнка, выплата на второго ребёнка посредством материнского капитала и выплаты на третьего и последующих детей, которые по финансовому обеспечению делятся с бюджетами регионов.

При этом Голикова отметила, что в настоящий момент «ещё рано говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей», по её мнению, «такие итоги более или менее можно будет подводить в середине 2019 года, в конце 2019 года, но очевидно другое».

«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей», — добавила вице-премьер.

Ранее Голикова в интервью «Российской газете» заявила, что доступное жильё может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране.

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