Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — цитирует её ТАСС.

Данное заявление она сделала во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

Голикова также добавила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счёт стимулирования рождаемости ограничены. По её словам, это связано с тем, что число женщин репродуктивного возраста снижается и в настоящий момент не превышает 35 млн.

Ранее Голикова в интервью, опубликованном в «Российской газете», заявила, что доступное жильё может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране.