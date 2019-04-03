Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — цитирует её ТАСС.

Данное заявление она сделала во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

Голикова также добавила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счёт стимулирования рождаемости ограничены. По её словам, это связано с тем, что число женщин репродуктивного возраста снижается и в настоящий момент не превышает 35 млн.

Ранее Голикова в интервью, опубликованном в «Российской газете», заявила, что доступное жильё может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране.

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