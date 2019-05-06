СМИ: В России могут отменить бумажные сертификаты на маткапитал

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В России могут отменить бумажные сертификаты на материнский капитал, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минтруда Алексея Скляра.
СМИ: В России могут отменить бумажные сертификаты на маткапитал
  • ©pixabay.com

По его словам, ведомство намерено перейти на реестровую модель выдачи этих документов. Таким образом, родителям перестанут выдавать сертификат на бланке строгой отчётности — вместо этого их право на капитал занесут в специальный реестр.

Если же родители решат получить документ, то они смогут взять выписку в органе соцзащиты или многофункциональном центре.

Как пояснил Скляр, работа проводится в рамках оптимизации оказания госуслуг и затронет другие процедуры.

К началу II квартала 2020 года в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены соответствующие изменения, согласно которым россияне смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Чиновники также планируют сократить список обязательных документов и по возможности запрашивать нужные данные в других государственных органах самостоятельно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.

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