СМИ: В России могут отменить бумажные сертификаты на маткапитал

В России могут отменить бумажные сертификаты на материнский капитал, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минтруда Алексея Скляра.

По его словам, ведомство намерено перейти на реестровую модель выдачи этих документов. Таким образом, родителям перестанут выдавать сертификат на бланке строгой отчётности — вместо этого их право на капитал занесут в специальный реестр.

Если же родители решат получить документ, то они смогут взять выписку в органе соцзащиты или многофункциональном центре.

Как пояснил Скляр, работа проводится в рамках оптимизации оказания госуслуг и затронет другие процедуры.

К началу II квартала 2020 года в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены соответствующие изменения, согласно которым россияне смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Чиновники также планируют сократить список обязательных документов и по возможности запрашивать нужные данные в других государственных органах самостоятельно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.