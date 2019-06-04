В России предложили ввести новый вид алиментов

Короткая ссылка
Министерство юстиции России предлагает обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребёнку жильё. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России предложили ввести новый вид алиментов
  • © Global Look Press

Нововведения могут коснуться родителей, дети которых живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.

В этом случае ребёнок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильём или улучшении жилищных условий.

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон». 

Ранее Национальный родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить