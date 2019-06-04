В России предложили ввести новый вид алиментов
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Нововведения могут коснуться родителей, дети которых живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
В этом случае ребёнок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильём или улучшении жилищных условий.
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Ранее Национальный родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России.