В России предложили ввести новый вид алиментов

Министерство юстиции России предлагает обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребёнку жильё. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения могут коснуться родителей, дети которых живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.

В этом случае ребёнок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильём или улучшении жилищных условий.

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Ранее Национальный родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России.