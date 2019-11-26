В России предложили выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья
- РИА Новости
Такую норму могут добавить в законопроект о расширении механизмов предоставления жилья детям-сиротам, который разрабатывают в Министерстве просвещения.
Из ответа ведомства на запрос парламентария следует, что в сертификате будут установлены размер единовременной выплаты, сроки и условия реализации, а также соответствующие категория граждан.
Как отметил Гладких, сертификат позволит детям-сиротам приобрести жильё там, где им удобно.
«Минпросвещения согласилось с моим предложением по введению сертификатов. Я не претендую на авторство, это может войти в законопроект, который разрабатывают в министерстве», — сказал он.
Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам.