В России предложили выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья

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Россиянам старше 23 лет, включённым в список детей-сирот и по закону имеющим право на получение от государства жилья, предложат выбрать между готовой квартирой и сертификатом для самостоятельной покупки, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Бориса Гладких.
В России предложили выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья
  • РИА Новости

Такую норму могут добавить в законопроект о расширении механизмов предоставления жилья детям-сиротам, который разрабатывают в Министерстве просвещения.

Из ответа ведомства на запрос парламентария следует, что в сертификате будут установлены размер единовременной выплаты, сроки и условия реализации, а также соответствующие категория граждан.

Как отметил Гладких, сертификат позволит детям-сиротам приобрести жильё там, где им удобно.

«Минпросвещения согласилось с моим предложением по введению сертификатов. Я не претендую на авторство, это может войти в законопроект, который разрабатывают в министерстве», — сказал он.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам.

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