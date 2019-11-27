В Госдуме прокомментировали инициативу по строительству жилья на садовом участке за маткапитал

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала законопроект, позволяющий многодетным семьям строить и реконструировать жилое помещение на садовом земельном участке на средства материнского капитала.

«Любая инициатива, которая облегчит возможность решить жилищный вопрос для этой категории граждан, — огромный плюс», — сказала она.

Вторыгина выразила надежду, что законопроект позволит удержать семьи с детьми на сельских территориях, куда не идут крупные застройщики. Предложение также расширит возможности по использованию средств маткапитала.

«Пусть семья сама выберет, на что ей истратить эти средства», — отметила депутат.

Ранее директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве России Алексей Ульянов в беседе с НСН предложил увеличить материнский капитал.