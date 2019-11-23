Кабмин одобрил строительство жилья на садовом участке за маткапитал

Правительство России одобрило законопроект, позволяющий многодетным семьям строить и реконструировать жилое помещение на садовом земельном участке на средства материнского капитала.

«Законопроектом предлагается внести в статью 10 федерального закона изменения, обеспечивающие возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Вместе с тем проект вносит изменения в части перечня документов, представляемых для строительства или реконструкции.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий многодетным семьям покупать автомобили отечественного производства стоимостью до 1 млн рублей на средства материнского капитала.

Эксперт Алексей Ульянов в беседе с НСН предложил увеличить материнский капитал, отметив, что эта мера оказала наиболее действенное влияние на повышение рождаемости.