Эксперт оценила приоритетные направления использования маткапитала

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина в беседе с «Известиями» прокомментировала приоритетные направления использования материнского капитала.

По её словам, первоначально при обсуждении данной меры государственной поддержки семьи речь шла о нуждах матери и ребёнка, однако в дальнейшем приоритет сместился в другую сторону.

«Сегодня материнский капитал хотят тратить на жильё, бытовые нужны, благоустройство дома. Проблема в том, что возможности этой программы фиксированы и ограничены. Они не учитывают, что у каждой семьи есть своё представление о необходимости использования средств, которые она получает за рождение ребёнка», — отметила специалист.

Кроме того, по словам Храпылиной, актуальные вопросы с жильём или здоровьем ребёнка нужно решать быстро, а не вовлекать людей в бумажную волокиту с размытыми сроками. В том числе по этим причинам эксперт считает логичным позволить семьям потратить треть капитала по их усмотрению, без жёстких ограничений.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.